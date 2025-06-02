Kırşehir'de Sel Faciası: Evinin Enkazından Geçim Kaynağını Kurtardı

Evini kaybetti, ekmek teknesini enkazdan çıkardı

Kırşehir'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Toklümen köyünde etkili olan aşırı yağışlar sele neden olması sonrasında gece boyunca devam eden yağışın ardından sabah saatlerinde acı tablo gün yüzüne çıktı. Su baskınına maruz kalan bir evde yıkım işlemleri başladı. Yıkımlar drone ile görüntülendi.

Köyde bir ev tamamen yıkılırken, ev sahibi Aydın Biçer, geçimini sağladığı balık ağlarını yıkıntılar arasından alarak kurtarmaya çalıştı. Yaşadığı yıkım karşısında duygusal anlar yaşayan Biçer, evinden birşey alamadığını söyledi. Afetin ardından ekipler hızla harekete geçerek bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Selin evlerde oluşan zararlar tek tek kayıt altına alınırken, suyun köye giriş noktaları da belirlendi. Yetkililer, yeni yağışlara karşı uyarılarda bulunarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Toklümen köyünde yaşayan Ahmet Değirmenci, "Su aynı deniz uyu gibi geldi. Suyun önünde durulacak hal yoktu. Perişan olduk" dedi. Öte yandan, selden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılması için Kırşehir Valiliği ve AFAD koordinasyonunda çalışmalar sürdürülüyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan afet bölgesinde Kırşehir İl Özel İdaresi'nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör. MEPAŞ'tan 2 personel ve 1 sepetli araç. Kırşehir İtfaiyesi'nden 2 personel ve 1 araç. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 7 personel ve 2 araç yönlendirildi. Toplamda 21 personel ve 10 araç olay yerinde çalışma yürütüyor.