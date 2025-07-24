Kırşehir\'de Sıkışan İki Köpek Kurtarıldı

Kırşehir'in Özbağ beldesinde menfez girişine sıkışan iki köpek, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, beldede bulunan bir su kanalının girişinde başı ve bacağı demirler arasına sıkışan iki köpeği gören vatandaşlar durumu fark ederek yardım etmeye çalıştı. Köpeklerin acı çektiğini gören vatandaşlar, hayvanlara su verip durumu Kırşehir İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden ekipler, demir kesme makasıyla menfezin kenar demirlerini kesti. Yapılan çalışma sonucu köpekler bulundukları yerden zarar görmeden çıkarıldı.

Kurtarılan köpekler; bakım ve sağlık kontrolleri yapılmak üzere İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer, vatandaşların duyarlı davranışının muhtemel bir faciayı önlediğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşanların vakit kaybetmeden yetkililere haber vermeleri çağrısında bulundu. - KIRŞEHİR