Kırşehir\'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis tarafından yapılan uygulamada; 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 1 kesici alet ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalarda durdurulan araçta; 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR