Kırşehir\'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis tarafından yapılan uygulamada; 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 1 kesici alet ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalarda durdurulan araçta; 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
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