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Kırşehir'de silahlı saldırı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

Kırşehir'de iki eve gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi yaralanmıştı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak aranan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin saldırıyı kabul etmediği belirtildi.

Kırşehir\'de silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
18.12.2023 - 14:00,
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Kırşehir'de 2 eve gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak aranan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dedeli köyünde meydana gelen D.U., ve Ö.G., nedeni henüz belirlenemeyen şekilde iki eve tüfekle ateş açtıktan sonra 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda D.U. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin, saldırı olayını kabul etmediği öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kırşehir, Son Dakika

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