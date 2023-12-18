Kırşehir\'de silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

Kırşehir'de 2 eve gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak aranan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dedeli köyünde meydana gelen D.U., ve Ö.G., nedeni henüz belirlenemeyen şekilde iki eve tüfekle ateş açtıktan sonra 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda D.U. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin, saldırı olayını kabul etmediği öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR