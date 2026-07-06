Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir\'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
06.07.2026 12:15
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 40 milyon TL şüpheli para tespit edildi.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca; Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize tefecilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ay süren planlı çalışma gerçekleştirildi. Teknik takip, mali analiz ve saha çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyonda Y.U., İ.U., Ç.U. ve M.B. yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 98 tapu senedi ile 6 alacak-verecek defterine el konuldu. Soruşturma kapsamında (MASAK) tarafından yapılan mali analizlerde, şüpheliler ile mağdurlar arasında yaklaşık 40 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kırşehir, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

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