Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Karakaya köyü uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli İ.K.'nın ikametinde yapılan aramada ise 75 adet tabanca mermisi ve 6 adet cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili şüpheli İ.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KIRŞEHİR