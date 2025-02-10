Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Kırşehir'de 8 bin 330 sentetik hap ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

10.02.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Karakaya köyü uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli İ.K.'nın ikametinde yapılan aramada ise 75 adet tabanca mermisi ve 6 adet cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili şüpheli İ.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
08:00 Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.