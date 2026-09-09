Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli

Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli getirildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli getirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2026 yılı Ağustos ayında internet ortamında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis içeriklerine yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:19:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement