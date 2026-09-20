Kırşehir Güneykent\'teki depoda çatı tamiri yaptığı iddia edilen kişi düşerek öldü

Kırşehir'de bir depoda çatı tamiri yaptığı iddia edilen kişi, düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Güneykent bölgesinde bulunan bir depoda meydana geldi. İddiaya göre çatı tamiri sırasında dengesini kaybederek yüksekten düşen H.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.