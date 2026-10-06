Kırşehir Mucur'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evdeki yangında öldü - Son Dakika
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Kırşehir Mucur'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evdeki yangında öldü

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Kırşehir Mucur\'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evdeki yangında öldü
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki kadın, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Fikriye Çetin'in evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Evde yapılan incelemede Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fikriye Çetin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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