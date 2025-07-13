Kısırkaya Plajı\'nda Boğulma Olayı

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'nda 43 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybederken, 22 yaşındaki genç ise son anda kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren Hüseyin Kanat (43) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Kanat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kanat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı gün plajda denize giren 22 yaşındaki Eyyüp Çakan da boğulma tehlikesi geçirdi. Su yüzeyinde çırpınan Çakan, cankurtaranlar tarafından can simidiyle tutulup jet ski ile kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi plajda yaptı. Aşırı miktarda su yuttuğu belirlenen Çakan, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyyüp Çakan'ın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL