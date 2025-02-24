KISKAÇ-40: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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'KISKAÇ 40' İstanbul ayağında yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'KISKAÇ-40' operasyonlarında' İstanbul ayağında yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'KISKAÇ-40' operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul ayağında yakalanarak gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Sevk edilen şüpheliler ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüpheli şahısların KHK'dan ihraç vali yardımcısı ve kaymakamlarla para hesap hareketlerinin olduğu, çalışanlarının büyük çoğunluğunun FETÖ iltisaklı olduğu, şahısların şüphe çekmemek için ortaklıklarını gizledikleri fakat kendi hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı bazı paralar geldiği, şubede garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan şahısların şirket yetkililerine sürekli yüksek meblağda para transferleri olduğu, bunların da gayri resmi ortak olmak için hisse satın almak amaçlı olduğu değerlendirilen paralar olduğu, bu durumu gizlemek için hesaptan para gönderilmemesi yönünde birbirlerini uyardıkları, şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi, şeklinde görüşme yaptıkları, şahısların ihraç TRT çalışanı, ihraç imam hatip, ihraç üsteğmen, ihraç astsubay olduğu belirlendi.