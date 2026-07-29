Kıskançlık Cinayeti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kıskançlık Cinayeti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kıskançlık Cinayeti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'da Osman A. kıskançlık nedeniyle 3 kişiyi vurarak öldürdü, tutuklandı.

Adana'da seyir tepesinde biri kadın 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Osman A.'nın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, birlikte olduğu Semra Yılmaz'ın kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek, "Başkalarıyla mesajlaşıyordu, beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle tartıştık. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A. (28), otomobiliyle evinden aldığı Semra Yılmaz (44) ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Osman A., Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinde otomobil içerisinde bulunan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) de olaya tanık olduklarını düşünerek silahla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken basın mensuplarına "Pişmanım" dedi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kıskançlık krizi cinayeti getirmiş"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı değerlendirildi. Emniyette ifade veren Osman A., birlikte olduğu Semra Yılmaz'ın kendisini aldattığını öne sürdü. Şüphelinin ifadesinde, "Başkalarıyla mesajlaşıyordu. Beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle tartıştık. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık Cinayeti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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