Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu

Adana'da bir kişi, boşandığı eski karısını kıskanarak çalıştığı işyerinden pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Şüpheli polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

27.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu

Şüphelinin elinde pompalı tüfekle ile işyerine girmesi ve sonrasında kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişi boşandığını karısını 'başkasıyla ilişkisi olduğu' gerekçesiyle kıskanıp çalıştığı işyerinden pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çukurova araştırma polislerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay D. ve Nurseli K. anlaşamadıkları için evlilikleri son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eski eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.'ın çalıştığı işyerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli kadına defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

"Kıskançlık krizine giren koca Çukurova polisinden kaçamadı"

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.'in peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Oktay D., ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu
Kaynak: İHA

Adana, Saldırı, Adana, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement