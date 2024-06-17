Kıyıköy\'de Jandarma Ekipleri Tatilcilerin Can ve Mal Güvenliğini Sağlıyor

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Kırklareli'nde bulunan Kıyıköy'de tatilcilerin ve yerel halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekipleri, bayram tatilinde yoğunluk yaşanan sahillerde boğulmaların önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak ve asayişi korumak adına rutin kontrollerde bulunuyor.

Ekipler, tatilcilerin bayram sebebiyle yoğun olduğu sahillerde devriye görevi yaparak, vatandaşlara herhangi bir konuda bireysel olarak bir sıkıntı meydana gelmemesi için kontrollerini aralıksız sürdürüyor. - KIRKLARELİ