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Kız arkadaşını tehdit eden genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen U.B.A., şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen U.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.