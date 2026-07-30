Kız çocuklarını taciz edip kaçırmak istediği iddia edilen saldırganlara müdahale eden yaşlı adam, feci halde darp edildi - Son Dakika
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Kız çocuklarını taciz edip kaçırmak istediği iddia edilen saldırganlara müdahale eden yaşlı adam, feci halde darp edildi

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Ankara’da iki kız çocuğunu taciz eden ve alıkoyma girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıslara müdahale eden yaşlı adam, saldırganlardan birinin saldırısına uğradı.

Ankara'da iki kız çocuğunu taciz eden ve alıkoyma girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıslara müdahale eden yaşlı adam, saldırganlardan birinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla dakikalarca darp edilen adam, kızları kurtardığı için mutlu olduğunu ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Yaşanan tüm o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 28 Temmuz'da Mamak ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu madde bağımlısı T.S. ve yanındaki kişi, yoldan geçen 14 yaşındaki Y.P. ile 15 yaşındaki kuzeni M.P.'ye sözlü tacizde bulundu. Kızlardan birini zorla aracına bindirmeye çalışan T.S.'ye 72 yaşındaki Nurettin Erçayan tepki gösterdi. Kızları kurtardığı için kendine tepki gösteren T.S.'nin saldırısına uğrayan Erçayan, dakikalarca darp edildi. Yaşlı adamı dövdükten sonra olay yerinden ayrılan T.S. ile diğer şüpheli yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların işledikleri suça ve serbest kalmasına tepki gösteren Erçayan ve oğlu ise saldırgan hakkındaki şikayetlerini sürdüreceklerini söylediler.

"Çocukların o halde olmasına vicdanım el vermedi"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Nurettin Erçayan; "Kız çocukların 'imdat' diye bağırdıklarını duydum. O sırada müdahale edip kızları uzaklaştırmak istedim. Saldırgan da bana hakaret etti. Alıkoymaya çalıştıkları kızı kurtardım. Kapıyı kapattığım sırada ayağım kaydı ve yere düştüm. O sırada beni tekme ve yumrukla darp etti ve kaçtı. Çocukların o halde olmasına vicdanım el vermedi. Huzursuz oldum. Kızları kurtarmak zorunda hissetim kendimi. Dakikalarca darp edildim. Vücudumda hasalar var. Morarmalar ve kararmalar oluştu. Saldırganlardan şikayetçi oldum ama serbest bırakmışlar. Ben yine de davacıyım. Mücadelemi sürdüreceğim. Mağdur kızların aileleri de şikayetçi oldu. Bana da teşekkürlerini ilettiler. Bana saldıran kişileri tanımıyorum. Daha önce görmemiştim. O sırada çok canım acıdı. Suçlular cezasını bulsun ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını istemiyorum. Kimin evladı olursa olsun herkesin benim gösterdiğim tepkiyi göstermesi lazım. Benim de torunlarım ve kız çocuklarım var. Ben gereğini yaptım" dedi.

"Zanlıların tutuklanmasını talep ediyoruz"

Erçayan'ın oğlu Ahmet Erçayan ise, "Saldırının anının görüntülerini izleyince şok oldum. Olayı gerçekleştirenlerden biri firar ettikten sonra yakalanmış. İfadeleri alındıktan sonra da serbest bırakılmış. Öğrenince şok olduk. Olayı derinlemesine araştırıp tekrar şikayetçi olacağız. Serbest kalmalarına itiraz edeceğiz. Serbest kalmaları hoş bir durum değil. Herkesin eşi, çocuğu var. Bu olayı herkese yapabilirler. Zanlıların tutuklanmasını talep ediyoruz. Babamı darp ettiler. Kız çocuklarını taciz etmişler. Birini de araca bindirmeye çalışmışlar. Babam da olaya müdahale etmiş. O sırada saldırganlardan biri babamı darp ediyor. Yere düşmüş adamın yüzüne tekme atmış. Görünce çok üzüldüm. Bunun bir bedeli olacak. Bedelini yargı yoluyla çözeceğiz umarım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız çocuklarını taciz edip kaçırmak istediği iddia edilen saldırganlara müdahale eden yaşlı adam, feci halde darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız çocuklarını taciz edip kaçırmak istediği iddia edilen saldırganlara müdahale eden yaşlı adam, feci halde darp edildi - Son Dakika
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