Kız İsteme Töreninde Meşale Patladı

Konya'nın Kulu ilçesinde, kız isteme töreni sırasında yakılmak istenen meşalenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat adayına destek olmak amacıyla elindeki meşaleyi yakmaya çalışan B.A.'nın elinde meşale patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.