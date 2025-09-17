Kızgın Boğa Araçta Hasar Yarattı - Son Dakika
Kızgın Boğa Araçta Hasar Yarattı

17.09.2025 13:51
İspanya'da boğa koşusu sırasında park halindeki araca saldıran boğa, aracı kullanılamaz hale getirdi.

İspanya'da boğa koşusu parkurundan çıkan kızgın boğa, park halindeki bir aracı kullanılamaz hale getirdi.

İspanya'nın orta kesimindeki Guadalajara iline bağlı Tendilla kasabasında geleneksel "Koruyucu Azizler Festivali" kapsamında düzenlenen boğa koşusunda korku dolu anlar yaşandı. Bir turistin festival alanı yakınlarına park ettiği aracı, kızgın boğanın hedefi oldu.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

İspanyol basınındaki haberlere göre; boğa koşusu parkurundan çıkan kızgın boğa, park halindeki araca saldırdı. O anlar amatör kameralara yansırken, aracın arka ve yan kısımlarında büyük hasar meydana geldi. İspanyol medyasına konuşan araç sahibi turist, bölgede yaşamadığını ve aracını kullanılamaz halde bulduğunda hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Araç sahibi, bölgede festival olduğunu dahi bilmediğini ve hiçbir uyarı levhası da görmediğini belirtti.

Video, sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alırken, 21. yüzyılda hala hayvanlara eziyet içeren festivaller düzenlenmesine tepkiler geldi. Paylaşımlarda, "Her yazın en utanç verici görüntüsü. Hayvanlara eziyet etmeyi bırakın", "Boğalara böyle davranmayı bırakın", "Suç hayvanda değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Festival, İspanya, Dünya, Son Dakika

