Bingöl'de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl\'de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
05.06.2026 11:58
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Bingöl-Erzurum kara yolunda bir minibüsün yola çıkan ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at da öldü.

Bingöl- Erzurum kara yolunda minibüsün ata çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada aracın çarptığı at da öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, yola çıkan ata çarptı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Kazada minibüsteki Ahmet Kaya (50) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, at da öldü. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaya'nın cansız beedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzurum, Bingöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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