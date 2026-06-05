İrem Derici'nin, "Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt - Son Dakika
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İrem Derici'nin, "Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

05.06.2026 12:33
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Galatasaray taraftarı kimliğiyle tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, "Hocam, ben bir futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu?" sorusuna Okan Buruk, "Orta saha (box-to-box)" yanıtını verdi. İkili arasındaki eğlenceli diyalog kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray taraftarı kimliğiyle tanınan şarkıcı İrem Derici ile teknik direktör Okan Buruk arasındaki eğlenceli diyalog sosyal medyada ilgi gördü. Buruk'un verdiği yanıt kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İREM DERİCİ'DEN OKAN BURUK'A SÜRPRİZ SORU

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile şarkıcı İrem Derici arasında yaşanan eğlenceli diyalog gündem oldu.

İrem Derici'nin,

"BEN HANGİ MEVKİDE OYNARDIM?"

Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen İrem Derici, Okan Buruk'a yönelttiği soruyla dikkat çekti. Derici, başarılı teknik adama, "Hocam, ben bir futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu?" diye sordu.

İrem Derici'nin,

OKAN BURUK'TAN TEK CÜMLELİK YANIT

İrem Derici'nin sorusuna gülümseyerek cevap veren Okan Buruk, "Orta saha (box-to-box)" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Okan Buruk'un verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler ve Galatasaray taraftarları arasında paylaşılan diyalog, binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle "box-to-box orta saha" benzetmesi, kullanıcılar tarafından esprili yorumlarla karşılandı.

Galatasaray, İrem Derici, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrem Derici'nin, "Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt - Son Dakika
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