Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme dönemi nedeniyle tatlı sulara göç eden Van Balığının (inci kefali) akıntıya karşı verdiği zorlu yaşam mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Balıkların yerçekimine meydan okuyarak havaya sıçradığı anlar ve onlarla beslenen martıların av mesaisi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.

5 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak neslini sürdürmek için akarsulara doğru ilerleyen inci kefallerinin 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme yolculuğu sürüyor. Bu eşsiz doğa olayının dünyada en net ve en görkemli izlendiği noktaların başında ise Van'ın Erciş ilçesinde bulunan İnci Kefali Tabiat Parkı geliyor.

Parka akın eden binlerce insan, balıkların akıntıya karşı yukarı doğru zıpladığı anları ve gökyüzünü kaplayan martıların avlanma çabasını hayranlıkla takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ AKINI

Bölge turizmine devasa bir katkı sunan bu göç dalgası, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline gelmiş durumda. Ailesiyle birlikte göçü izlemeye gelen Turan Mercan, gördükleri manzaranın müthiş olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok ilinden, yakın ilçelerimizden ve bölgemizden çok sayıda insan burada bulunuyor. İnci kefali bölgemizin turizmine ciddi anlamda katkı sunuyor" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ İSTERİM"

Bursa'dan ilk kez bu manzaraya şahit olmak için gelen Meral Kızıldere, "Harika bir yer. İlk kez inci kefali göçünü gördüm. Balıklar çok güzel sıçrıyor, martılar da onları avlıyor. Çok hoşuma gitti. Doğa harikası bir yer. Herkesin gelip görmesini isterim" diyerek hayranlığını gizleyemedi. Ağrı'dan merak üzerine geldiklerini söyleyen Vefa Kaya ise internette gördükleri videoların ardından bölgeyi ziyaret ettiklerini ve karşılaştıkları manzaranın anlatılandan çok daha güzel olduğunu ifade etti. Doğanın en zorlu ve en güzel göç hikayelerinden biri olan bu görsel şölen, Temmuz ayı ortasına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.