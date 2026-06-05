Özgür Özel, Trabzon'da Destekçilere Teşekkür Etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Trabzon'da Destekçilere Teşekkür Etti

Özgür Özel, Trabzon\'da Destekçilere Teşekkür Etti
05.06.2026 11:51
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da destek verenlere teşekkür ederek iktidara yürüyüş çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Anadolu turu kapsamında gittiği Trabzon'da partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Özel'e taka maketi ve tespih hediye edildi. Burada konuşma yapan Özel, destekçilerine teşekkür ederek, "Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf; tarihin doğru tarafıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu turuna başladı. Özel, Gümüşhane’de düzenleyeceği halk buluşması programı için sabah saatlerinde geldiği Trabzon Havalimanı çıkışında partililerce karşılandı. 

TAKA MAKETİ VE TESPİH HEDİYE EDİLDİ

VIP salonu dışında davul zurna eşliğinde, horon gösterisiyle karşılanan Özel'e taka maketi ve tespih hediye edildi.

Özel, Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere yaptığı konuşmada, TBMM'ye ve Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşte ve bayramlaşma programında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Ankara dışındaki ilk adımda 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'e gideceğini söyledi.

"SİZ BUGÜN TARİHİN DOĞRU TARAFINDASINIZ"

İlk yürüyüşü Trabzon'dan başlattıklarını belirten Özel, şöyle konuştu: "İlk adımlar bu yürüyüş için Trabzon'a nasip oldu. Büyük bir memnuniyetle Trabzon'a geldim. Yanımızda Trabzon il örgütümüz, belediye başkanlarımız, milletvekilimiz, Karadeniz'in belediye başkanları, milletvekilleri, örgütümüz var. Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şunu ifade etmek isterim ki siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz. Hep birlikte, iktidara yürümeye var mısınız? Hadi o zaman, vira bismillah."

İMAMOĞLU'NUN KAYINPEDERİNİ ZİYARET ETTİ

Özel, daha sonra "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı, tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Trabzon'da Destekçilere Teşekkür Etti - Son Dakika

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