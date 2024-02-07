Kızı kaybolan anneden korkutan iddia
Adana'da 8 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Mina Kartal'ın annesi kızının madde bağımlıları tarafından alıkonulduğunu iddia etti
ADANA - Adana'da 8 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Mina Kartal'ın annesi Fatma Kartal kızının madde bağımlıları tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Anne Kartal, "Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum" dedi.
Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Fatma ve Şafak Kartal çiftinin 13 yaşındaki kızları Mina Kartal'dan 31 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Evden "gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrılan Mina Kartal'ı ailesi 8 gündür kenttin her yerinde arıyor. Hakkında kayıp başvurusu bulunan Mina'yı Çocuk Şube'ye bağlı polislerde aramasını sürdürüyor.
"Kızımı madde bağımlıları alıkoydu diye düşünüyorum"
31 Ocak günü öğlen saatlerinde kızının evden ayrılabileceğini söyleyen anne Fatma Kartal, "O günden bugüne de hiçbir haber alamadık. Şuan da çocuk şube ekibi arıyor. Hemen kayıp ihbarında bulunduk, Çocuk şube ilgilenmeye başladı. Bu şekilde haber bekliyoruz. Bir yerden haber bekliyoruz. Özellikle gittiği bir park var orada madde bağımlıları falan var. Madde bağımlıları alıkoyuyor diye düşünüyorum. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum" dedi.
"Biri zorla tutuyorsa lütfen kızımı bırakın"
Kızına seslenen acılı anne Kartal, "Minacım lütfen kızım dön, çok perişan olduk seni bekliyoruz. Bir an önce bize haber ver. Eve dön seni bekliyoruz kızım ya. Korkuyoruz kızım lütfen haber ver. ya da Mina'yı biri zorla tutuyorsa lütfen kızımı bırakın eve dönsün" dedi.
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