Kızılcahamam'da apartman çatısı yangını

ANKARA - Ankara Kızılcahamam'da yer alan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ilçesi Kadirbey Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın paniğe neden olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.