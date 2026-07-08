Kızılcahamam'da Ayının Komik Anları

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda bir ayının komik anları kameraya yansıdı.

Yaban hayatına ev sahipliği yaban Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaretçilerin karşısına her an ayılar çıkabiliyor. Çeşmeden su içmeye çalışan bir ayı vatandaş tarafından görüntülendi. Bu sırada musluğu ağzıyla açmaya başaran ayı, aniden suyun akması ile ürktü. Bu anlar gülümsetti. - ANKARA