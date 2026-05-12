Kızılcahamam'da Yıldırım Düşmesiyle Yangın Çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir köy evinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Salın köyünde Mehmet Ali Acar'a ait ahşap eve yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA