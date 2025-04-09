Kızılcık Şerbeti\'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı

Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük yankı uyandırırken, dizide izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılık yaşanıyor. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe' karakteri diziden ayrılıyor.

KENDİSİNE SÜRPRİZ OLDU

TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrıldığı konuşuldu. Konuya dair açıklama yapan Nur Tuğba Namlı, ünlü oyuncunun ayrılma kararını sürpriz bir şekilde öğrendiğini belirtti. Ayrıca, başka bir dizide yer alacağı iddialarının tamamen asılsız olduğu ve setin arkasındaki kavga söylentilerinin de yalan olduğu vurgulandı. Nur Tuğba Namlı konuya dair yaptığı açıklamada; 'Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası külliyen yalan. Dizi setinde diğer oyuncularla bilerek kavga etti ve ayrılmak istedi iddiası da kesinlikle yalan' ifadelerini kullandı.

SİTEMLİ VEDA

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sürpriz bir kararla diziye veda etti. Ekip arkadaşları Taşçıoğlu için pasta kesti. İzleyicisini epey üzen Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrılık haberi sonrası ilk açıklama bu etkinlikte geldi. Ünlü oyuncunun sözleri de imalı bulundu. Veda konuşması yapan Sibel Taşçıoğlu'nun "Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkanımız olsaydı" sözleri de hayli imalı bulundu. Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir işti.