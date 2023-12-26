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Kızıldeniz'de İnsansız Hava Araçları ve Füzelerin Görülmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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Kızıldeniz'de İnsansız Hava Araçları ve Füzelerin Görülmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu, Kızıldeniz'de Yemen açıklarında insansız hava araçları ve füzelerin görülmesinin ardından patlama meydana geldiğini açıkladı. Hudeyde kentinin batısına 50 deniz mili uzaklıkta 2 insansız hava aracı gözlemlenmesinin ardından bir geminin yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kızıldeniz\'de İnsansız Hava Araçları ve Füzelerin Görülmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi
26.12.2023 - 17:11,
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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu, Kızıldeniz'de Yemen açıklarında insansız hava araçları ve füzelerin görülmesinin ardından patlama meydana geldiğini açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen açıklarında insansız hava araçları ve füzelerin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Hudeyde kentinin batısına 50 deniz mili uzaklıkta 2 insansız hava aracı gözlemlenmesinin ardından bir geminin yakınlarında 2 patlama meydana geldiği ifade edildi. UKMTO, ayrıca Hudeyde'ye 60 mil mesafede ise füzelerin görülmesinin ardından ayrı bir patlama yaşandığını duyurdu.

Patlamaların aynı gemiyi hedef alıp almadığı henüz bilinmezken, her iki olayda da geminin ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz hafta Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu. - EL HUDEYDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kızıldeniz'de İnsansız Hava Araçları ve Füzelerin Görülmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızıldeniz'de İnsansız Hava Araçları ve Füzelerin Görülmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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