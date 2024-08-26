Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı petrol tankerinde yangın devam ediyor

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Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiğini açıkladı.

Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de yürüttüğü askeri operasyon Aspire, tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta Husi saldırısına uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiği aktarılarak, gemide petrol sızıntısına dair bir işaret olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, Sounion'un 150 bin ton ham petrol taşıdığını ve çevresel bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Gemi ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından gemi motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmıştı. Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti.

Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu. - SANA