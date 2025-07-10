Kızıltepe’de 8 Yıllık Husumet Barış Töreniyle Sonlandırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2017 yılında akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü 4 kişi yaralandığı 8 yıllık husumet barış töreniyle sonlandırıldı.

Kızıltepe ilçesi kırsal Elbeyli Mahallesi yakınlarında 2017 yılında aralarında sorun bulunan Şıkuri aşiretinden 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bu olay sonrası başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı. Ailenin ileri gelen isimlerinden Mehmet Salih Kılıç ile birlikte Sincar Aşireti lideri ve Kanaat Önderi Abdülkadir Sincar, husumeti barışla sonuçlandırdı. Bir düğün salonunda yapılan programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, iki aile bireyleri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Aileler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Burada konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Sizlerin de gördüğü gibi yaklaşık 5 bin vatandaşımızın katıldı çok hayırlı bir ortam oldu. Mardin kardeşliğin şehridir, birlik beraberliğin, dostluğun şehridir. Biz atalarımızdan sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, hoşgörüyü miras aldık. Dolayısıyla Mardin'de hemşehrilerimiz bu sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının devam etmesi noktasında çok büyük gayret sarf ediyorlar. Bugün de bu güzel ortamlardan birine şahitlik ediyoruz. İnşallah bugün sağlanan barış ortamı devam edecek. Kızıltepe'mize ve Mardin'imize hayırlı olsun inşallah" dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise "Malumunuz 8 yıl önce ailemiz arasında hoş olmayan bir olay oldu. Elhamdülillah bugün o olay geçti. Barış sağlandı, sıkıntılar son buldu. Kanaat önderlerimizin, dostlarımızın araya girmesiyle bütün akraba ve hemşehrimizin katılımıyla güzel bir gün oldu. Bu kardeşlik devam etsin istiyoruz. Bir daha da böyle olaylar memleketimizde olmasın" açıklamasını yaptı.

Husumetin sonlanmasında büyük çaba sarf eden Mehmet Salih Kılıç da "Çok güzel bir sulh oldu. Akrabalarımız, dostlarımız hepsi toplandı bunun için çok mutluyuz. Umuyoruz ki bir daha böyle bir olay olmasın. Her zaman barıştan tarafız" şeklinde konuştu.

Sincar Aşireti lideri ve Kanaat Önderi Abdülkadir Sincar barışı sağladıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - MARDİN