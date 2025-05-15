Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fırın kullanılamaz hale geldi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Ekmek Fırınında Yangın - Son Dakika
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