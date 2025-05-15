Kızıltepe\'de Ekmek Fırınında Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fırın kullanılamaz hale geldi. - MARDİN