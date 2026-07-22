Kızıltepe\'de Otomobil-Traktör Çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 44 EB 592 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada S.E. (22), H.E. (14), Z.E. (55) ve A.E. (66) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN