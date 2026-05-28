Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada Doğan Baday (35) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN