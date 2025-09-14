Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

14.09.2025 18:57
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe'ye bağlı Sürekli Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

