Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan SUV araçtaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kırsal Büyükdere Mahallesi'nde SUV araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Takla Atan SUV'da İki Yaralı - Son Dakika
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