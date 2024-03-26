Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu

Kırşehirli çiftçi: 'Kamera kaydı olmasa mandıraya kurt girdiğine inanmazlar'

Kırşehir'de aç kalan bir kurt, bir çiftçinin mandırasına girerek bir hayvanın telef olmasına neden oldu. Çiftçi, kamera kayıtları olmasa kurdun mandıraya girdiğine kimseyi inandıramayacağını belirtti. Olayda köy genelinde 10 koyun ve 3 dana telef oldu.