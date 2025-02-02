Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maddi hasarlı zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Zincirleme Kaza: 6 Araç Çarpıştı - Son Dakika
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