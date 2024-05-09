3.Sayfa

Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı

Babanın ifadesinde gencin kızını taciz edip, "Elimde fotoğrafların var" diyerek tehdit ettiğini söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da kızını taciz ettiğini öne sürdüğü 19 yaşındaki genci öldüren baba tutuklandı.

Olay, 7 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci'den bir süre önce ayrıldı. Çift arasında çıkan kavgada İ.A.'nın babası Mehmet A. (54), evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. daha sonra cinayette kullandığı tüfekle birlikte polise teslim oldu.

Babanın ifadesinde, kızının ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin durumu kabullenemeyip, "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığını, kızlarının durumu anlatması üzerine eşi M.A. ile birlikte Demirci ile görüşerek kızlarını rahat bırakmasını istediklerini söylediği öğrenildi. Demirci'nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

"Bize küfretti, kaldıramadım"

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet A. ifadesinde, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.