KKTC'de Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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KKTC'de Cinsel İstismar İddiası

06.07.2026 20:45
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İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, Güney Kıbrıs'a kaçtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki şahıs, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı.

KKTC'nin Girne kentinde yaşayan İngiliz uyruklu B.N., 64 yaşındaki Kıbrıslı Türk sevgilisi N.B.'nin 15 ve 12 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Olayın ardından şüpheli, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı. İngiliz anne, Türk ve Rum kadın örgütlerinin desteğiyle Güney Kıbrıs polisine de şikayetçi oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri eşliğinde çocukların ifadeleri alınırken, şüpheli hakkında iki tarafta da yakalama kararı çıkarıldı.

İddiaya göre olay, 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını 15 yaşındaki ablasına anlatmasıyla ortaya çıktı. Ablanın da aynı kişi tarafından benzer şekilde istismara maruz kaldığını öne sürmesi üzerine o sırada evde olmayan anne eve çağrıldı. Anne B.N., vakit kaybetmeden polise giderek şikayette bulundu.

Anne B.N. yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi Güney ve Kuzey'deki tüm kız çocukları ve bunu yapmaya cesaret edemeyen herkes için yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Sadece bizi değil"

Öte yandan kız çocuğu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüpheli N.B.'nin yalnızca kendisi ve kız kardeşini değil, en az üç kız çocuğunu daha istismar ettiğini iddia etti. Paylaşımda ayrıca şüphelinin Güney Kıbrıs'a kaçarken diğer kız kardeşin pasaportunu da yanında götürdüğü öne sürülerek, yakalanması için kamuoyundan destek istendi.

İngiliz anne B.N. ise, yürüttüğü hukuki mücadeleyi yalnızca kendi çocukları adına değil, benzer olayları yaşamış ve sesini duyuramayan herkes adına sürdüreceğini belirtti.

Olayla ilgili KKTC polisi ile Rum polisinin çalışmaları sürüyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, 3. Sayfa, Kıbrıs, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika

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