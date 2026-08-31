KKTC'de Gemi Faciasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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KKTC'de Gemi Faciasında Yeni Gelişmeler

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'den yarın derin müdahale kapasitesine sahip bir gemi geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'den yarın yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip bir geminin geleceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı'nda dün yaşanan gemi faciasında yakınlarını kaybeden acılı aileleri ziyaret etti. Erhürman ziyaretinin ardından gazetecilere son gelişmeleri aktardı. Arama faaliyetlerinin dün olduğu gibi bugün de kesintisiz sürdüğünü belirten Erhürman, çalışmaların özellikle gece saatleri de dahil olmak üzere aynı yoğunlukla devam ettiğini söyledi. Arama faaliyetlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağını vurgulayan Erhürman, kayıplara ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye'den yeni gemi geliyor

Tufan Erhürman, arama çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'den yarın yeni bir geminin KKTC'ye geleceğini açıkladı. Söz konusu geminin yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirten Tufan Erhürman, geminin bölgedeki arama faaliyetlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Faciaya ilişkin 9 kişi tutuklandı

Facianın adli boyutuna ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ana kadar 9 kişinin tutuklandığını ve yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan çok sayıda iddia bulunduğuna işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, soruşturmanın şeffaf bir yöntemle yürütüleceğini vurguladı. Tufan Erhürman, ortaya atılan tüm iddiaların tek tek araştırıldığını ve facianın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden 8 kişinin tamamının kimliğinin tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinin tamamına ulaşıldığını da açıkladı. Daha önce hayatını kaybeden 4 kişinin kimliğinin belirlendiğinin açıklanmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden 8 kişinin tamamının kimliğinin tespit edildiğini bildiren Erhürman, ailelere gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de Gemi Faciasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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