KKTC'de Gemi Kazası: Can Kayıpları Var - Son Dakika
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KKTC'de Gemi Kazası: Can Kayıpları Var

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide yaralılar ve can kayıpları olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne Limanı'nda yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katamaran tipi yolcu gemisinin Girne açıklarında batmasının ardından arama kurtarma operasyonları sürüyor. Kazanın ardından Girne Limanı'na gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, 258 yolcu, 8 mürettabat bulunan geminin Girne Limanı'na 7 kilometre açıkta alabora olduğunu söyledi. Üstel, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer tüm imkanların seferber edilerek kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğünü belirtirken, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi anbean kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Ünal Üstel, Denizcilik, Acil Durum, 3. Sayfa, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de Gemi Kazası: Can Kayıpları Var - Son Dakika

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