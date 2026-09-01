KKTC'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep'te Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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KKTC'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep'te Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

KKTC\'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep\'te Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
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KKTC Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi. Faciada 8 kişi hayatını kaybederken, Nisa'nın babası Ferdi Törer'in kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Törer ailesinin diğer iki çocuğu ise sağ kurtuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te yaşayan fabrika işçisi 43 yaşındaki Ferdi Törer, yıllık izninde 3 çocuğunu da yanına alarak Mersin'in Taşucu Limanı'ndan kalkan gemiyle KKTC'ye gitti. Dönüş yolunda Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin, kısa süre sonra Girne açıklarında batması sonucu yaşanan faciada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu ve 241 kişinin sağ kurtarıldığı öğrenildi. Gemi faciasında, Törer ailesinden 11 yaşındaki Yusuf Törer ve 10 yaşındaki Yunus Törer sağ kurtulurken, 14 yaşındaki Nisa Törer hayatını kaybetti. Baba Ferdi Törer'in (43) ise denizde kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer'in annesi Güneş Törer'in de 4 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Girne'deki adli tıp kurumunda işlemleri tamamlanan Nisa Törer'in cenazesi, hava yoluyla Gaziantep'e gönderildi. Cenaze, Gaziantep Havalimanı'nda Törer ailesinin yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı. Cenazeyi teslim alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, Nisa Törer'in cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Törer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Törer ailesinin kuzeni Mustafa Çan, "4 yıl önce anneleri vefat etmişti. Şu an batan gemide kaybolan Ferdi abi çocuklarını alıp halasını yanına tatile gitti. Oradan dönerken bu olay oldu. Şu an kızımızı defnedeceğiz. Ferdi Törer hala kayıp, hala haber yok. Şimdi bir kızı vefat etti. Diğer 2 çocuk sağ salim çok şükür kurtuldu. Onlar da buradalar. Sağlık kontrolü yapıldı. çocukları bize teslim ettiler. Ama kayıp babaları hala bulunamadı. İnşallah güzel bir haber bekliyoruz. Gözaltı ve tutuklananlar oldu. İhmali olanların cezası çekmesini istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Şu an hepimizin yüreği yanıyor. Bu acı hepimizin acısı" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Kıbrıs, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep'te Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep'te Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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