KKTC Feribot Faciasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Memleketine Getirildi - Son Dakika
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KKTC Feribot Faciasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Memleketine Getirildi

KKTC Feribot Faciasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Memleketine Getirildi
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Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Girne'deki feribot faciasının ardından Silifke'ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Girne'den Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu.

Hayatını kaybeden yolcular arasında bulunan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na oradan da karayoluyla Silifke Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Hüseyin Özdemir'in, eşi Şerif Özdemir, iki kızı ve damadı ile birlikte yakınlarının düğün merasimine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği, düğün sonrası dönüş yolunda feribot faciasında hayatını kaybettiği, iki kızı ve damadının kurtulduğu, eşi Şerif Özdemir'in ise kazada kaybolduğu belirtildi.

Hüseyin Özdemir'in cenazesinin yarın Nuru Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Özdemir, 3. Sayfa, Kıbrıs, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC Feribot Faciasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Memleketine Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Feribot Faciasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Memleketine Getirildi - Son Dakika
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