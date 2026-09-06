KKTC Girne açıklarında göçmen gemisi kazasında can kaybı 6'ya yükseldi
KKTC'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batmasıyla ilgili arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı. Olayda ölü sayısı artarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen yolcu gemisi kazasının ardından sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › KKTC Girne açıklarında göçmen gemisi kazasında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Sizin düşünceleriniz neler ?