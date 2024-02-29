Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Rum mallarının yasa dışı satışına aracılık ettiği iddiasıyla İtalya'da tutuklanan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) iade edilen KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat beraat etti.
KKTC'deki Rum mallarının yasa dışı satışına aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanan KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat, hakkında karar belli oldu. İtalya'da tutuklanmasının ardından 8 Şubat'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iade edilen Kürşat hakkında GKRY Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Kürşat'ın KKTC'de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlemediğine karar vererek, beraatine hükmetti.
Kürşat'ın avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yaptığı açıklamada, Rum Başsavcılığın Kürşat'a yönelik ithamlardaki suçlamaları ispat edebilecek şahit veya delile sahip olmadığını beyan etmesi üzerine davanın kapandığını söyledi. Esendağlı, Kürşat'ın KKTC'de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlediğine ilişkin delil bulunmadığını söyleyerek, mahkemenin Kürşat'ın tüm suçlardan beraatına karar verdiğini, teminat şartlarının da iptal edildiğini belirtti.
Ne olmuştu
Kürşat, geçen sene aralık ayında tatil için gittiği İtalya'da tutuklanmış, 8 Şubat'ta ise Güney Kıbrıs'a iade edilmişti. İadesinin ardından 9 Şubat'ta Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkartılan Kürşat'ın, 10 bin euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin euroluk banka teminatı göstererek, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. - LEFKOŞA
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