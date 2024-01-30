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Klima Ünitesi Çalan Kişi Yakalandı, Şeytana Uydum Dedi - Son Dakika
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Klima Ünitesi Çalan Kişi Yakalandı, Şeytana Uydum Dedi

Adana'da bir kişi çaldığı klima ünitesini sırtına alarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde 'Şeytana uydum' diyerek kendisini savundu ve tutuklandı.

Klima Ünitesi Çalan Kişi Yakalandı, Şeytana Uydum Dedi
30.01.2024 - 00:15,
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Klima ünitesi çalan kişi yakalanınca," Şeytana uydum" dedi

Adana'da bir kişi çaldığı klima ünitesini sırtına alarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ADANA - Adana'da çaldığı klima ünitesini sırtına alıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum" diyerek kendisini savunurken, tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim T. bir işyerinin önünde bulunan klima ünitesini gözüne kestirdi. Selim T., yanında getirdiği çuvaldan malzemeleri çıkartıp klimanın ünitesini bulunduğu yerden söktü.

"Klima ünitesini sırtını alıp uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı"

Selim T. klima ünitesini sırtına alarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca klima ünitesi sırtında dinlene dinlene Selim T. evine giderken bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Yakalanınca şeytana uydum diye ifade verdi"

Sabah saatlerinde işyerine gelen Ahmet B., klima ünitesinin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için işyerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını izledi. İzlenen kameralar sonucunda polis çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Selim T.'in klima ünitesini çaldığını tespit etti. Evine yapılan baskın yakalanan Selim T. emniyetteki ifadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Seyhan, Adana, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Klima Ünitesi Çalan Kişi Yakalandı, Şeytana Uydum Dedi - Son Dakika


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