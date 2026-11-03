Koalisyon sözcüsü Mekke üzerinde İHA'nın ele geçirilip imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Mekke-i Mükerreme bölgesi üzerinde bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasındaki askeri gerginlik sürüyor. Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Mekke-i Mükerreme bölgesi üzerinde bir İHA'nın ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.