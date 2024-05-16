Eski milletvekili Ahmet Türk'e Kobani davasında 10 yıl hapis cezası
Kobani davasında Ahmet Türk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da görülen davada verilen karar, Türk'ün terör örgütüne destek verdiği iddialarını doğrulamış oldu.
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17.05.2024 04:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eski milletvekili Ahmet Türk'e Kobani davasında 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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