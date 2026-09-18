Kobra Murat 2 aydır tehdit alıyor, 1 milyon dolar isteyenler için savcılığa başvuracak

Şarkıcı Kobra Murat, yaklaşık 2 aydır farklı numaralardan tehdit mesajları ve telefonlar aldığını öne sürerek, savcılığa başvuracağını söyledi. Tehdit ile kendisinden 1 milyon dolar istendiğini belirten Kobra Murat, "Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız" şeklinde mesajlar aldığını iddia etti.

Kamuoyunda Kobra Murat ismiyle bilinen şarkıcı Murat Divandiler, son 2 aydır farklı yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyledi. Telefon numaralarını engellemesine rağmen farklı numaralardan aranmaya devam ettiğini belirten Kobra Murat, tehditlerin ailesine yönelik olduğunu ifade etti. Kendisine yönelik tehdit mesajları nedeniyle de savcılığa başvuracağını belirten ünlü şarkıcı, "Gayrimeşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor. Kimse kimsenin ekmeğine, yuvasına, çalıştığına göz dikmesin, herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saatte uyusun, o da uyuyabilirse" şeklinde konuştu.

Bir süredir ailesine yönelik tehdit mesajları aldığını belirten Divandiler, "Bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan. Saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum" dedi.

"Evine bomba koyarız, torununu kaçırırız"

Aldığı tehditlerin yanı sıra dolandırıcıların kendisinden 1 milyon dolar istediğini belirten ünlü şarkıcı, "2 aydan beri tehdit alıyorum. 2 aydan beri ben o numarayı engelliyorum, başka numaradan arıyor. Ama aradığını bulacak şimdi bakalım. Çok kötü şeyler yazıyorlar. 'Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız" diyorlar. Haraç kesmeye çalışıyorlar. '1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin' diyorlar" dedi.