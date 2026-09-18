Kobra Murat 2 aydır tehdit alıyor, 1 milyon dolar isteyenler için savcılığa başvuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kobra Murat 2 aydır tehdit alıyor, 1 milyon dolar isteyenler için savcılığa başvuracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kobra Murat 2 aydır tehdit alıyor, 1 milyon dolar isteyenler için savcılığa başvuracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kobra Murat, yaklaşık 2 aydır farklı numaralardan tehdit mesajları ve telefonlar aldığını öne sürerek savcılığa başvuracağını söyledi. Şarkıcı, 1 milyon dolar isteyenlerin ailesine yönelik tehditler savurduğunu iddia etti.

Şarkıcı Kobra Murat, yaklaşık 2 aydır farklı numaralardan tehdit mesajları ve telefonlar aldığını öne sürerek, savcılığa başvuracağını söyledi. Tehdit ile kendisinden 1 milyon dolar istendiğini belirten Kobra Murat, "Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız" şeklinde mesajlar aldığını iddia etti.

Kamuoyunda Kobra Murat ismiyle bilinen şarkıcı Murat Divandiler, son 2 aydır farklı yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyledi. Telefon numaralarını engellemesine rağmen farklı numaralardan aranmaya devam ettiğini belirten Kobra Murat, tehditlerin ailesine yönelik olduğunu ifade etti. Kendisine yönelik tehdit mesajları nedeniyle de savcılığa başvuracağını belirten ünlü şarkıcı, "Gayrimeşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor. Kimse kimsenin ekmeğine, yuvasına, çalıştığına göz dikmesin, herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saatte uyusun, o da uyuyabilirse" şeklinde konuştu.

Bir süredir ailesine yönelik tehdit mesajları aldığını belirten Divandiler, "Bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan. Saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum" dedi.

"Evine bomba koyarız, torununu kaçırırız"

Aldığı tehditlerin yanı sıra dolandırıcıların kendisinden 1 milyon dolar istediğini belirten ünlü şarkıcı, "2 aydan beri tehdit alıyorum. 2 aydan beri ben o numarayı engelliyorum, başka numaradan arıyor. Ama aradığını bulacak şimdi bakalım. Çok kötü şeyler yazıyorlar. 'Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız" diyorlar. Haraç kesmeye çalışıyorlar. '1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin' diyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
Kobra Murat3. SayfaMagazinSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
00:28
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem Aralarında Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 00:47:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kobra Murat 2 aydır tehdit alıyor, 1 milyon dolar isteyenler için savcılığa başvuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement