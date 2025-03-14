Kocaali\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kirazlı yolu Çukurköy sapağı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA